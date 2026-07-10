Журналисты подрались на пресс-конференции перед матчем ЧМ

Марокканский и французский журналисты подрались на пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира. Конфликт произошел в момент выступления спортсмена Браима Диаса. Марокканец поднял руку, чтобы задать вопрос, и случайно задел французского коллегу, после чего получил удар в ответ.

Соцсети уже больше недели обсуждают ролики с аппетитом лидера норвежской сборной Эрлинга Холанда. Футболист ест 6 раз в день, потребляя около 6 тысяч калорий, что равно 24 обычным чизбургерам. Рацион скандинава включает курицу, пасту, стейки, рыбу, овощи и мед, из напитков он предпочитает воду, избегая сладкого.

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