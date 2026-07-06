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06 июля, 16:34

Спорт

Сборная РФ по футзалу сыграет на международном турнире в Таиланде

Фото: 123RF.соm/vitleo

Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире в Бангкоке. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Турнир Continental Futsal Championship пройдет с 1 по 6 августа. Среди соперников российской команды – сборные Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.

По данным РФС, 1 августа команда из РФ проведет матч с представителями Вьетнама. 3 августа она встретится с Новой Зеландией, 5-го числа – с Афганистаном, а 6-го – с Таиландом.

Ранее FIFA допустила российские сборные по футболу среди юношей и девушек до 15 лет к участию в чемпионате мира 2026 года. Соревнования пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября.

В первом турнире смогут участвовать команды всех ассоциаций – членов FIFA. Однако второй турнир, запланированный на 2027 год, включит только девушек.

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