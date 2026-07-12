12 июля, 23:50Спорт
"Дневник чемпионата": норвежский футболист Холланд вышел на поле с фамилией матери
Футболист норвежской сборной Эрлинг Холланд добавил к своей фамилии матери. На Мундиале норвежец появился на поле с двумя фамилиями на футболке в честь ее спортивного прошлого.
Грю Марита Бреут была чемпионкой Норвегии по семиборью и выступала сразу в 7 дисциплинах: беге с барьерами, прыжках в высоту и длину, толкании ядра, метании копья и беге на 200 и 800 метров.
О главных событиях ЧМ-2026 – в программе "Дневник чемпионата".