Россияне выбрали настольные игры главным развлечением лета-2026

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Настольные игры стали самым популярным развлечением россиян летом 2026 года. Как отмечается в исследовании экосистемы Сбера и ее партнеров, с которым ознакомилась Москва 24, на них пришлось около 40% всех заказов первого месяца лета.

Этот показатель оказался выше, чем у любых товаров для активного отдыха, от мячей до матрасов для плавания. Вместе с тем самым популярным девайсом для такого вида досуга оказались сапборды.

Кроме того, исследователи ознакомились и с предпочтениями в еде. Самым популярным мясом для шашлыков стала курица, а свинина оказалась на втором месте по частоте заказов.

Любопытно, что почти половину стоимости базового набора для приготовления шашлыка составляет не мясо, а сопутствующие товары: шампуры, мангал, угли и жидкость для розжига.

Также россияне проявили повышенный интерес к свежим ягодам. Здесь лидируют голубика, малина и клубника. В свою очередь, арбузы приобретают почти в 1,5 раза чаще, чем дыни. За год спрос на них вырос на 35%. При этом заметным трендом сезона стали мини-арбузы.

По данным сервиса, самое популярное вино к мясу – белое (33% всех покупок в категории).

Между тем "Мосбилет" представил лучшие идеи для летнего отдыха в Москве, от культурных мероприятий до активного досуга и семейных прогулок. В частности, в июне в рамках проекта "Лето в Москве" стартовала акция "Лето с "Мосбилетом". Раздел позволяет экономить до 20% при покупке билетов.