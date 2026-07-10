Скоростной режим на участке Дмитровского шоссе изменится с 16 июля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На участке Дмитровского шоссе в сторону области с 16 июля изменится скоростной режим, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

От улицы Дубнинской до улицы Летчика Осканова максимальная разрешенная скорость снизится и составит 50 километров в час вместо 60 километров в час. Это сделает дорожное движение безопаснее, а также снизит риск аварий.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы подчеркнули, что такие решения принимают специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Для этого они детально анализируют каждый участок дороги.

Учитываются причины ДТП и аварийность, а также особенности организации движения. Кроме того, ограничения скорости вводятся на участках со сложной геометрией дороги – в этом случае там много съездов, опасных поворотов и перестроений.

Более плавное движение снижает риск аварийных ситуаций и помогает водителям быстрее реагировать на изменения дорожной обстановки, выполнять маневры с большей безопасностью и соблюдать дистанцию.

Одновременно с этим автомобилистам посоветовали обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что Минтранс начал разрабатывать новые рекомендации, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Для каждого участка его предлагают определять с учетом множества факторов, таких как загруженность дороги, ее состояние или расположение поблизости жилых домов, школ и торговых центров.

