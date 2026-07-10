Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 08:03

Транспорт

Скоростной режим на участке Дмитровского шоссе изменится с 16 июля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На участке Дмитровского шоссе в сторону области с 16 июля изменится скоростной режим, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

От улицы Дубнинской до улицы Летчика Осканова максимальная разрешенная скорость снизится и составит 50 километров в час вместо 60 километров в час. Это сделает дорожное движение безопаснее, а также снизит риск аварий.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы подчеркнули, что такие решения принимают специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Для этого они детально анализируют каждый участок дороги.

Учитываются причины ДТП и аварийность, а также особенности организации движения. Кроме того, ограничения скорости вводятся на участках со сложной геометрией дороги – в этом случае там много съездов, опасных поворотов и перестроений.

Более плавное движение снижает риск аварийных ситуаций и помогает водителям быстрее реагировать на изменения дорожной обстановки, выполнять маневры с большей безопасностью и соблюдать дистанцию.

Одновременно с этим автомобилистам посоветовали обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что Минтранс начал разрабатывать новые рекомендации, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Для каждого участка его предлагают определять с учетом множества факторов, таких как загруженность дороги, ее состояние или расположение поблизости жилых домов, школ и торговых центров.

Читайте также


транспортгород

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика