В Москве уровень пыльцы в воздухе к середине июля снизится вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Уровень пыльцы в воздухе в Москве к середине июля снизится вдвое, пока что наибольшую аллергенную нагрузку дает пыльца сорных трав, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В частности, речь идет о пыльце подорожника. Однако в город пришел так называемый "природный фильтр" – аллергены смоют дожди, поэтому их уровень снизится.

В ведомстве обратили внимание на то, что контроль за концентрацией спор грибов и аллергенной пыльцы осуществляет Мосэкомониторинг. Сбор суточных проб выполняется специалистами на регулярной основе – материал получают из ловушек, размещtнных на станциях пыльцевого мониторинга. Данные станции расположены во всех основных частях города: на востоке, западе, севере и юге Москвы.

В лабораторных условиях в пробах определяют пыльцевые зерна, считают их количество и рассчитывают, какая концентрация находится в воздухе. Благодаря системе мониторинга можно выявить 18 основных аллергенов, включая ольху, орешник, крапиву, подорожник и прочие деревья и травянистые растения.

Иммунолог‑аллерголог Надежда Логина ранее сообщила, что одним из признаков наличия плесени в бытовой технике может быть частое чихание. К числу клинических проявлений аллергии на плесень также относятся заложенность носа и ринорея. В целях профилактики специалист рекомендует регулярно очищать бытовую технику и проводить ее обработку с использованием лимонной кислоты.

