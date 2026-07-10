10 июля, 08:19Транспорт
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столичном аэропорту Домодедово сняли временные ограничения. Об этом сообщила Росавиация.
На данный момент авиагавань работает в штатном режиме. Решение о введении ограничительных мер было введено на фоне угрозы беспилотной атаки.
Налет вражеский дронов на Москву продолжается с четверга, 9 июля. Сергей Собянин сообщил, что в небе над столицей уничтожено 14 БПЛА.
На фоне этого в аэропорту Домодедово вводился особый порядок приема и отправки воздушных судов – рейсы выполнялись по согласованию с ответственными органами.