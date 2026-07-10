10 июля, 07:45Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 14 БПЛА, летевших на Москву
Фото: mil.ru
Силами ПВО Минобороны было уничтожено четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в МАХ.
Он подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее мэр сообщал о ликвидации еще четырех БПЛА, летевших к столице. Таким образом, над городом сбито уже 14 дронов.
На фоне этого в аэропорту Домодедово введен особый порядок приема и отправки воздушных судов – рейсы выполняются по согласованию с ответственными органами.
В Росавиации указывали, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, а также связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.