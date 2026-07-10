Собянин сообщил об уничтожении уже 14 БПЛА, летевших на Москву

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Силами ПВО Минобороны было уничтожено четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщал о ликвидации еще четырех БПЛА, летевших к столице. Таким образом, над городом сбито уже 14 дронов.

На фоне этого в аэропорту Домодедово введен особый порядок приема и отправки воздушных судов – рейсы выполняются по согласованию с ответственными органами.

В Росавиации указывали, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, а также связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

