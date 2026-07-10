Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 06:27

Общество

Град и проливной дождь ожидаются в Москве 10 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в пятницу, 10 июля, составит от 25 до 27 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, проливной дождь и град. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 22 до 27 градусов. В некоторых районах также возможен дождь, местами сильный.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве до вечера 10 июля. По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице местами ожидаются грозы. Непогоду вызовет влияние активного антициклона, смещающегося с юга.

В Москве ожидается мощный циклон

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