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10 июля, 10:05

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Лантратова: донорская акция будет проходить в Доме прав человека ежеквартально

Донорская акция будет проходить в Доме прав человека ежеквартально – Лантратова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Доме прав человека благотворительная акция сдачи донорской крови будет проходить ежеквартально, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе благотворительной донорской акции "День донора".

Она указала на то, что тема помощи людям не должна быть приурочена "просто к какой-то дате", поэтому аппарат омбудсмена принял решение ежеквартально устраивать подобную акцию.

Кроме того, донорская кровь, которая сдается в ходе благотворительных акций в Доме прав человека, пойдет на помощь тем, кто в этом нуждается – бойцам СВО и тем, кому она необходима.

Лантратова также добавила, что текущее мероприятие состоялось совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), в нем приняли участие 50 сотрудников Дома прав человека.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что Россия полностью обеспечена запасами донорской крови и ее компонентов, при этом речь идет также о военных госпиталях, а не только о гражданском населении. За последние 3 года стратегический запас всех компонентов крови нарастили более чем в 2,5 раза.

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