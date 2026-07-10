Лукашенко подписал указ об упрощении получения ВНЖ с Россией

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который дает возможность упростить получение ВНЖ для граждан одного государства на территории другого. Об этом сообщила пресс-служба политика, передал телеканал "360".

"Гражданам Союзного государства могут упростить получение разрешения на проживание на территориях государств-участников", – сказано в публикации.

Лукашенко подписал документ 9 июля. Проект протокола позволяет получать гражданам одной страны разрешения на постоянное или временное проживание на территории другой.

Белоруссия 3 июля отметила День независимости. Владимир Путин поздравил Лукашенко с праздником. Президент РФ подчеркнул, что эта дата также важна и для россиян. Ведь она связана с освобождением Минска от фашистов.