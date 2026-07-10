Hürriyet: Турция передала российские комплексы С-400 третьей стране

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Турция передала российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 третьей стране, сообщает RT со ссылкой на Hürriyet.

О планируемой сделке будет объявлено позднее. По данным журналиста Абдулкадира Селви, ЗРК могут быть поставлены в одну из стран Персидского залива – рассматривается Катар или Объединенные Арабские Эмираты. При этом турецкие власти на официальном уровне сведения о сделке не подтвердили.

Как отмечают СМИ, отказ Анкары от С-400 может стать основанием для снятия американских санкций. Кроме того, данный шаг потенциально открывает для Турции возможность восстановления участия в программе поставок истребителей F-35.

Поставки зенитных ракетных комплексов в Турцию стартовали в июле 2019 года и стали причиной обострения отношений между Анкарой и Вашингтоном.

В частности, американская сторона настаивала на расторжении сделки и приобретении вместо российских систем американских комплексов Patriot. Кроме того, США предусмотрели введение санкций против Турции – они были включены в проект оборонного бюджета страны.

В 2025 году появилась информация о том, что Турция готова пойти на компромисс в отношении российских ракет, но не отказаться от них.

О том, что Вашингтон планирует снять санкции, также упоминал президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО, проходившего в Анкаре.

