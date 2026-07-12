Москвичей пригласили на бесплатные тренировки проекта "Пляжный драйв"

В Москве стартовал летний проект "Пляжный драйв". По выходным жители смогут бесплатно посещать тренировки, мини-турниры и мастер-классы на открытых площадках города.

Занятия пройдут в центре пляжных видов спорта "Динамо" и на берегу Химкинского водохранилища у станции метро "Водный стадион". В программе – йога, бачата, растяжка и волейбол. Необходимый инвентарь выдадут на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.