12 июля, 10:00Спорт
Москвичей пригласили на бесплатные тренировки проекта "Пляжный драйв"
В Москве стартовал летний проект "Пляжный драйв". По выходным жители смогут бесплатно посещать тренировки, мини-турниры и мастер-классы на открытых площадках города.
Занятия пройдут в центре пляжных видов спорта "Динамо" и на берегу Химкинского водохранилища у станции метро "Водный стадион". В программе – йога, бачата, растяжка и волейбол. Необходимый инвентарь выдадут на месте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.