Костюмированный сап-фестиваль пройдет в парке "Серебряный бор" 12 июля

Костюмированный сап-фестиваль пройдет 12 июля в парке "Серебряный бор". Его проведут в рамках празднования Дня московского транспорта.

Для участия в заплыве необходимо зарегистрироваться. Участникам понадобятся сапборд и спасательный жилет. Если своего инвентаря нет, это нужно указать при онлайн-регистрации, все необходимое предоставят бесплатно.

Для гостей также подготовили развлекательную программу и концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.