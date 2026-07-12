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12 июля, 10:00

Спорт

Костюмированный сап-фестиваль пройдет в парке "Серебряный бор" 12 июля

Костюмированный сап-фестиваль пройдет в парке "Серебряный бор" 12 июля

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Костюмированный сап-фестиваль пройдет 12 июля в парке "Серебряный бор". Его проведут в рамках празднования Дня московского транспорта.

Для участия в заплыве необходимо зарегистрироваться. Участникам понадобятся сапборд и спасательный жилет. Если своего инвентаря нет, это нужно указать при онлайн-регистрации, все необходимое предоставят бесплатно.

Для гостей также подготовили развлекательную программу и концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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