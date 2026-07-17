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17 июля, 23:30

Спорт

Стадион "Крылья Советов" восстановят в Москве

Стадион "Крылья Советов" восстановят в Москве

"Новости дня": в Москве реконструируют стадион "Крылья Советов"

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Стадион "Крылья Советов" восстановят в районе Соколиная Гора

Аргентина отпраздновала победу в раздевалке после полуфинала ЧМ

Стадион "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора ждет масштабное обновление. Он станет мультиспортивным пространством для занятий разными видами спорта.

На стадионе появятся подогреваемое футбольное поле, теплые раздевалки и вместительные трибуны. Также обновят площадки для игровых видов спорта и грунтовые теннисные корты. В парадной части восстановят зону отдыха с фонтаном, откроют пункт проката и кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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