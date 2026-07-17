Стадион "Крылья Советов" восстановят в Москве

Стадион "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора ждет масштабное обновление. Он станет мультиспортивным пространством для занятий разными видами спорта.

На стадионе появятся подогреваемое футбольное поле, теплые раздевалки и вместительные трибуны. Также обновят площадки для игровых видов спорта и грунтовые теннисные корты. В парадной части восстановят зону отдыха с фонтаном, откроют пункт проката и кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.