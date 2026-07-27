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27 июля, 08:00

Спорт

Диктор на матче ЦСКА перепутал футбол с хоккеем

Диктор на матче ЦСКА перепутал футбол с хоккеем

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На матче открытия Российской Премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и калининградской "Балтикой" стадионный диктор, вдохновленный пасом полузащитника армейцев Данила Кругового, объявил о взятии ворот шайбой. Футбольный гол он перепутал с хоккейным.

Тем временем в Бразилии финал чемпионата штата Баия запомнился традиционным для Южной Америки нашествием пчел. Это прервало игру, однако игроки, уже привыкшие к такому, просто переждали, пока пчелы улетят.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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