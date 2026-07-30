Масштабный фестиваль падела пройдет в "Лужниках" 1 августа. Организаторы подготовили программу как для новичков, так и для опытных игроков.

На площадке будут работать 6 кортов, включая центральный с трибунами на 240 зрителей. Гостей ждут мастер-классы от профессиональных инструкторов и ведущих игроков Федерации падела России. Кроме спортивной программы, посетителей ожидают DJ-сеты, фотозоны и лаунж-пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.