ВДНХ запустила гастрономический путеводитель по мировой кухне, который помогает ориентироваться в многообразии ресторанов и кафе выставки. Экскурсия начинается с легендарных пончиков у Главного входа – их рецепт не меняется с 1950-х годов.

Путеводитель доступен на официальном сайте, среди его остановок – фиджитал-пространство FUTURIONE, где блюда подают с использованием искусственного интеллекта и интерактивных проекций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

