Патриотическая акция у мемориала воинам-десантникам состоялась в центре Москвы

Фото: Алексей Симонов

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Воздушно-десантных войск, прошла 31 июля у памятника воинам-десантникам на улице Советской Армии в Мещанском районе Москвы. Участники возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших десантников минутой молчания.

В мероприятии приняли участие депутат Мосгордумы Максим Джетыгенов, Герой России Анатолий Сафронов, координатор Московской ассоциации ветеранов СВО по Центральному округу Сергей Карелин, а также представители управы района, общественные деятели и местные жители.

Член Московского отделения Российского военно-исторического общества Олег Леонов напомнил, что история ВДВ началась 2 августа 1930 года с первой учебной высадки десанта под Воронежем. По его словам, в годы Великой Отечественной войны десантники проявили героизм, в частности во время Днепровской воздушно-десантной операции 1943 года, сорвав планы противника по переброске резервов к Букринскому плацдарму.

Леонов также отметил, что памятник на улице Советской Армии считается одним из главных мемориалов, посвященных Воздушно-десантным войскам. Скульптурная композиция состоит из двух бронзовых фигур десантников и стелы между ними. Двуглавый орел с мечом и лавровым венком символизирует защиту государства, воинскую доблесть и память о павших героях.

Джетыгенов подчеркнул, что десантников отличают верность присяге, сила духа и готовность защищать Родину. Он напомнил, что покровителем ВДВ считается пророк Илия, день памяти которого совпадает с праздником Воздушно-десантных войск, а в Москве действует несколько храмов, посвященных святому.

Памятник воинам-десантникам рядом с Центральным музеем Вооруженных сил России открыли в октябре 2002 года. Его авторами стали скульптор Михаил Переяславец и архитектор Игорь Вознесенский.

В Москве продолжается работа по сохранению памяти защитников Отечества. В честь героев Великой Отечественной войны названы 164 улицы, проспекта, площади и переулка, а имя легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова носит одна из столичных улиц, где в 2018 году установили памятник военачальнику. Кроме того, в школах и колледжах города работают более 500 патриотических клубов, а под шефством образовательных учреждений находятся свыше тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Лето в Москве" для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей действуют специальные условия, в том числе бесплатный вход на ряд мероприятий и льготные билеты.

В это время в парке "Зарядье" по выходным показывают кино, в библиотеке Некрасова проводят медитации, а в пространстве "Молодежь Москвы" проходят встречи с ветеранами СВО. В "Домиках добра" на 30 площадках принимают гуманитарную помощь, а 8 августа состоится фестиваль "Время добра. Лето".