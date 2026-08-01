Цикл лекций о здоровье стартовал в ЮЗАО на площадках "Лета в Москве"

Фото: Тимофей Мелентьев

С 1 августа в Юго-Западном округе начали работу две новые окружные площадки городского проекта "Лето в Москве" – в Ломоносовском районе и Коньково. Об этом сообщил военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко Дмитрий Назаров.

На площадках также запущена программа социально-оздоровительного проекта "Пульс округа". Посетители могут пройти экспресс-диагностику: измерить артериальное давление, рост, вес и индекс массы тела. Дежурящие студенты-медики дают индивидуальные рекомендации. Кроме того, для всех желающих проводят зарядки и лекции практикующих врачей.

"Проект "Пульс округа" стартовал в марте и успел заинтересовать жителей: за это время прошло более 100 образовательных лекций и 10 крупных спортивных фестивалей. Это часть большой городской программы: за последние 15 лет число москвичей, регулярно занимающихся спортом, выросло втрое и достигло 6,8 миллиона человек", – отметил Назаров.

Следующие встречи с медицинскими работниками в рамках "Пульса округа" пройдут 8 и 9 августа в парке 70-летия Победы в Черемушках. Всего до сентября на окружных площадках "Лета в Москве" в ЮЗАО запланировано около 10 лекций о профилактике заболеваний.

В рамках "Лета в Москве" в столице проходят спортивные, оздоровительные и просветительские мероприятия. Тренировки проекта "Мой спортивный район" доступны более чем на 140 площадках в 11 округах. С 2022 года участниками проекта стали свыше 600 тысяч человек.

Одно из крупнейших спортивных событий сезона – День физкультурника. 8 и 9 августа тематические мероприятия пройдут на шести городских площадках. Гостей ждут 200 тренировок по 20 видам спорта: от аэробики и гребли до верховой езды и сап-фестиваля "Яузафест".

Помимо спорта, у "Лета в Москве" есть и просветительская линия. На Биржевой площади до конца сезона работает арт-павильон "Дом финансовой грамотности" – интерактивное пространство, где учат распознавать финансовые уловки и планировать бюджет. С 14 по 25 августа финансовое просвещение продолжит павильон "Заповедное посольство" в парке "Зарядье": там пройдет ежегодный марафон финансовой грамотности с лекциями и мастер-классами.

Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы открылись две новые окружные площадки проекта "Лета в Москве". В общей сложности запланировано более 2,5 тысячи мероприятий, среди которых – 270 мастер-классов и более 300 спортивных активностей.

