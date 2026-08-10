Новости мира: более 100 очагов лесных пожаров зафиксировали в Канаде

В Канаде продолжаются лесные пожары. Зафиксировано более 100 очагов возгорания. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на населенные пункты, однако пламя уже уничтожило несколько десятков жилых домов. Синоптики предупреждают, что из-за жары и сильного ветра ситуация может ухудшиться.

В Японии спасатели почти сутки искали пожилого мужчину, который отправился в лес за грибами и не вернулся. Инцидент произошел на Хоккайдо. Когда полицейские и спасатели уже потеряли надежду найти пропавшего, мужчина неожиданно вышел из леса прямо в эфир местного телеканала. Это произошло в тот момент, когда репортер рассказывал о его исчезновении.

Пассажир самолета, следовавшего из Малайзии в Индию, попытался открыть аварийный выход на высоте около 9 тысяч метров. Мужчину удалось остановить благодаря другим пассажирам и бортпроводникам. Свой поступок он объяснил тем, что ему просто "захотелось". Нарушителя задержали, в суде ему могут предъявить обвинения в покушении на убийство.

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