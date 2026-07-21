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Новости

21 июля, 11:45

Происшествия

Новости мира: 10 человек погибли из-за непогоды в Чили

Новости мира: 10 человек погибли из-за непогоды в Чили

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В Чили 10 человек погибли из-за непогоды, еще 4 числятся пропавшими без вести. Почти 80 жилых домов полностью разрушены, более 2 тысяч получили повреждения. В пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение.

Фермеры перекрыли автотрассу Ереван – Ерасх в Армении. Они требуют решить проблему со сбытом урожая. Еще одна акция проходит у здания правительства, где рыбоводы требуют решить проблемы с экспортом продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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