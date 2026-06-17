Новости мира: протесты прошли на выставке вооружений в Париже

На выставке вооружений в Париже полиция задержала активистов, выступавших против участия израильских компаний. В нескольких районах города протестующие блокировали дороги.

В соцсетях распространился ролик с саммита G7 во французском Эвиан‑ле‑Бене, опубликованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. В видео использована композиция "Капибара", которая ранее уже становилась вирусной в Рунете.

В Аргентине массово отметили победу национальной сборной в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. На улицах звучала музыка, а жители выходили праздновать с барабанами.

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