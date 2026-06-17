Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 12:00

Происшествия

Новости мира: протесты прошли на выставке вооружений в Париже

Новости мира: протесты прошли на выставке вооружений в Париже

Грабители в Британии вырвали банкомат из стены здания с помощью экскаватора

"Московский патруль": мужчина устроил погром в швейном цеху на востоке Москвы

"Московский патруль": жительницы столицы обвинили в мошенничестве стилиста Светлану Буре

"Московский патруль": 10 и 11 лет колонии грозит фигурантам дел об интернет-вымогательстве

"Московский патруль": мошенники похитили 13 млн руб у двух юношей за один день в Москве

СК начал расследование после атаки беспилотников в Подмосковье

Жители дома в Балашихе не могут подойти к машинам на парковке из-за потопа

Потоп произошел в элитном ЖК на юго-западе Москвы

Машиноместа полностью затоплены водой в подземном паркинге в Балашихе

На выставке вооружений в Париже полиция задержала активистов, выступавших против участия израильских компаний. В нескольких районах города протестующие блокировали дороги.

В соцсетях распространился ролик с саммита G7 во французском Эвиан‑ле‑Бене, опубликованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. В видео использована композиция "Капибара", которая ранее уже становилась вирусной в Рунете.

В Аргентине массово отметили победу национальной сборной в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. На улицах звучала музыка, а жители выходили праздновать с барабанами.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитиказа рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика