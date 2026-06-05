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05 июня, 07:30

Политика

Новости мира: протесты охватили Брюссель из-за сокращения финансирования образования

Новости мира: протесты охватили Брюссель из-за сокращения финансирования образования

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Тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы Брюсселя из-за планов властей сократить финансирование образования почти на 300 миллионов евро. Мирная акция переросла в беспорядки. Демонстранты запускали фейерверки, поджигали электросамокаты и громили улицы.

У самолета Boeing 787 в аэропорту Франкфурта неожиданно сложилась передняя стойка шасси до посадки пассажиров. Нос лайнера резко опустился на бетон во время подготовки к рейсу. На борту находились только сотрудники авиакомпании и технических служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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