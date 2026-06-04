Западу интересны редкоземельные ресурсы Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она отметила, что логика западного подхода подтверждается недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио в Ереван. Россия, как подчеркнула дипломат, предлагает Армении взаимовыгодные и равноправные отношения, тогда как США стремятся "застолбить доступ" к редкоземельным ресурсам.

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