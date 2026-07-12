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12 июля, 09:45

Происшествия

Новости мира: на Тайване из-за тайфуна "Бави" сотни тысяч домов остались без света

Новости мира: на Тайване из-за тайфуна "Бави" сотни тысяч домов остались без света

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Тайфун "Бави" достиг Тайваня. Порывы ветра составили почти 150 километров в час. Без света остались сотни тысяч домов, ливни привели к подтоплениям улиц.

Грозовой фронт движется в сторону одного из мегаполисов Китая. Там объявили оранжевый уровень опасности и эвакуировали почти 2 миллиона человек. В регионе закрыли школы и офисы, отменили около тысячи авиарейсов и приостановили паромное сообщение.

В канадском Торонто произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь на фестивале сальсы. По данным местной полиции, два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Правоохранители оцепили место происшествия и проводят расследование. Стрелявшего пока не задержали. Жителей призвали покинуть опасный район.

Во Франции зафиксировали третью с мая волну жары. Из-за высокой температуры популярные достопримечательности Парижа закрываются раньше обычного. Среди них – Лувр, музей Орсе и Эйфелева башня.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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