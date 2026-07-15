В Москве ищут самокатчика, сбежавшего с места ДТП

В Москве ищут водителя электросамоката, который устроил аварию на севере столицы и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Клинской в Ховрине, где самокатчик врезался в припаркованный автомобиль и уехал, оставив владельца машины с поврежденным бампером.

Несмотря на снижение числа ДТП с электросамокатами, такие случаи остаются нередкими. Например, в подмосковном Дрожжине электросамокат сбил человека, там же подросток на самокате наехал на четырехлетнего ребенка. В Сыктывкаре мужчина погиб после падения с электросамоката.

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