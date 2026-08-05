Новости мира: в Греции лесные пожары подбираются к Афинам

В Греции лесные пожары подбираются к Афинам. Одни из крупнейших очагов находятся в столичной области Аттика, там выгорело уже больше 13 тысяч гектаров. Пожарные не справляются, каждые сутки появляются по 30 новых возгораний. Огонь стремительно распространяется из-за жары и сильного ветра. Из опасных районов массово эвакуируют людей. Посольство в Афинах призывает россиян отказаться от поездок в места где есть угроза пожаров.

Мощное землетрясение произошло у побережья Филиппин около острова Минданао. Очаг подземных толчков магнитудой 6,3 залегал на глубине 35 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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