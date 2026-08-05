Лесные пожары на юге Франции охватили уже 150 гектаров

На юге Франции продолжается борьба с лесными пожарами. Из-за жаркой и сухой погоды огонь уже распространился на 150 гектаров, а неблагоприятные погодные условия мешают его ликвидации.

Аномальная жара сохраняется и в других странах Европы. От высоких температур продолжают страдать Испания, Португалия, Италия и Греция. В ряде регионов сохраняется высокий риск новых возгораний.

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