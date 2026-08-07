Смоленск накрыл ураган со шквалистым ветром и ливнем. Многие улицы оказались затоплены. Оборваны линии электропередачи. 15 тысяч абонентов остались без света. Погибли ребенок и женщина – на них упали деревья в парках.

Также деревья заблокировали движение транспорта. Жителей призвали соблюдать осторожность, оставаться дома, а если необходимо выйти, то держаться подальше от деревьев, проводов и рекламных щитов.

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