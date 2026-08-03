"Московский патруль": в Подмосковье мужчина сам задержал вора в квартире

В Подмосковье мужчина самостоятельно задержал вора, который пытался вскрыть сейф и похитить шкатулку с украшениями. Ключи от квартиры злоумышленник получил от 15-летней дочери хозяина жилья, которая оказалась жертвой телефонных мошенников.

Вором оказался 18-летний москвич. По версии следствия, он сам стал жертвой аферистов. Неизвестные убедили его в том, что он якобы участвует в секретной операции и помогает правоохранительным органам.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

