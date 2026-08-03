Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье мужчина сам задержал вора в квартире

"Московский патруль": в Подмосковье мужчина сам задержал вора в квартире

"Московский патруль": пенсионерка отдала мошенникам почти 3 млн руб

Мать погибших в Таиланде россиян опознала их тела

Жильцы московского ЖК вызволили щенков из запертой в жару машины

При атаке БПЛА в Геленджике погибли трое детей

6 человек погибли при атаке беспилотника по пляжу в Геленджике

Новости мира: марокканские семьи начали поиски пропавших после штурма испанской границы

В Москве задержали поджигателя торгового центра в Свиблове

Новости мира: ущерб от аномальной жары и пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе

В Подмосковье мужчина самостоятельно задержал вора, который пытался вскрыть сейф и похитить шкатулку с украшениями. Ключи от квартиры злоумышленник получил от 15-летней дочери хозяина жилья, которая оказалась жертвой телефонных мошенников.

Вором оказался 18-летний москвич. По версии следствия, он сам стал жертвой аферистов. Неизвестные убедили его в том, что он якобы участвует в секретной операции и помогает правоохранительным органам.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика