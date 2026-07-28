Мошенники стали чаще заставлять детей нарушать закон с помощью угроз

Российские школьники все чаще становятся жертвами мошенников. Злоумышленники знакомятся с детьми в мессенджерах, социальных сетях или онлайн-играх.

Сначала они дают безобидное задание, а затем убеждают ребенка, что он нарушил закон, и начинают угрожать ему.

Психологи считают, что главная защита от таких схем – доверительные отношения в семье. Ребенок не должен бояться рассказать родителям о подозрительном звонке, сообщении или просьбе.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.