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28 июля, 07:15

Безопасность

Мошенники стали чаще заставлять детей нарушать закон с помощью угроз

Мошенники стали чаще заставлять детей нарушать закон с помощью угроз

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Российские школьники все чаще становятся жертвами мошенников. Злоумышленники знакомятся с детьми в мессенджерах, социальных сетях или онлайн-играх.

Сначала они дают безобидное задание, а затем убеждают ребенка, что он нарушил закон, и начинают угрожать ему.

Психологи считают, что главная защита от таких схем – доверительные отношения в семье. Ребенок не должен бояться рассказать родителям о подозрительном звонке, сообщении или просьбе.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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