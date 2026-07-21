"Московский патруль": спасатели поборолись за звание лучших в профессиональном конкурсе

В столице прошел первый этап конкурса "Московские мастера" среди спасателей. Участники продемонстрировали физическую подготовку, знания по оказанию первой помощи, а также навыки пожарной, спасательной и альпинистской подготовки.

В первый соревновательный день специалисты прошли испытания на воде – бросали спасательный круг и спасательный конец Александрова, а также доставали 30-килограммовый манекен со дна водоема. В конкурсе приняли участие 20 спасателей-спортсменов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".