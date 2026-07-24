Уголовное дело возбудили на россиянку, готовившую теракт в Москве

В Москве возбудили уголовное дело после предотвращения теракта. Сотрудники ФСБ задержали 30-летнюю женщину в момент, когда она закладывала самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника органов безопасности.

Женщина согласилась совершить теракт в обмен на помощь с переездом в одну из стран Евросоюза. По версии следствия, она прошла инструктаж на Украине, забрала взрывное устройство из тайника в Самарской области и приехала в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.