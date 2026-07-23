23 июля, 06:15Безопасность
Аферисты стали звонить москвичам под видом сотрудников почты
Аферисты стали звонить москвичам под видом сотрудников почты. Они уточняют данные якобы для получения посылок или писем. После этого обманщики переводят жертву в фальшивый чат-бот и просят сообщить код. Так они получают доступ к персональным данным или аккаунтам граждан.
В таких случаях необходимо самостоятельно проверять информацию через официальные сайты организации, не используя ссылки и контакты от звонившего.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.