Аферисты стали звонить москвичам под видом сотрудников почты. Они уточняют данные якобы для получения посылок или писем. После этого обманщики переводят жертву в фальшивый чат-бот и просят сообщить код. Так они получают доступ к персональным данным или аккаунтам граждан.

В таких случаях необходимо самостоятельно проверять информацию через официальные сайты организации, не используя ссылки и контакты от звонившего.

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