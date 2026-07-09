Военный эксперт рассказал, зачем террористы привлекают женщин к преступлениям

Организаторы терактов часто используют пособников, чтобы скрыть свою причастность и снизить риск раскрытия. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, иногда террористы привлекают женщин, поскольку их действия могут вызывать меньше подозрений. Вербовка может проходить по разным схемам, а самих исполнителей нередко используют как средство для выполнения чужих задач.

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