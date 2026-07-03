03 июля, 07:45Общество
Москвичи стали арендовать складские боксы, чтобы сэкономить на жилье
В Москве набирает популярность аренда складских ячеек. Такой способ помогает сэкономить на съеме жилья. Поводом для обсуждения тренда стал вирусный ролик в соцсетях, который набрал более 1 миллиона просмотров.
Как отмечают владельцы помещений, складские боксы предназначены исключительно для хранения вещей, а проживание в них строго запрещено. В случае выявления нарушений договор аренды расторгается.
По словам юристов, проживание в складских ячейках незаконно и может повлечь административную ответственность как для арендаторов, так и для собственников. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.