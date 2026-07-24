Задержанная россиянка призналась в подготовке теракта в Москве

В Москве пресекли попытку теракта. Задержанная россиянка призналась, что подложила бомбу под автомобиль сотрудника органов безопасности. Установлено, что женщина сама нашла контакты куратора в мессенджере и предложила совершить теракт в обмен на помощь в переезде в одну из стран Евросоюза.

Она длительное время поддерживала связь с зарубежными спецслужбами и осознанно пошла на преступление. Организаторы специально подготовили выезд через третьи страны на Украину, где женщина прошла подготовку и обучение. По словам экспертов, она полностью отдавала себе отчет в совершаемых действиях.

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