28 июня, 09:15Общество
Москвичам посоветовали позаботиться о безопасности жилья перед отпуском
Москвичам, которые собираются в отпуск, нужно позаботиться о безопасности своего жилья. Чаще всего квартирные воры обращают внимание на переполненные почтовые ящики, поэтому можно попросить соседей проверять почту.
Не следует публиковать фото с отдыха в соцсетях в реальном времени, так как злоумышленник поймет, что дом пустует. Также эксперты рекомендуют установить собственную сигнализацию в квартире, даже если человек живет новом жилом комплексе.
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