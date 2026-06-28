Москвичам посоветовали позаботиться о безопасности жилья перед отпуском

Москвичам, которые собираются в отпуск, нужно позаботиться о безопасности своего жилья. Чаще всего квартирные воры обращают внимание на переполненные почтовые ящики, поэтому можно попросить соседей проверять почту.

Не следует публиковать фото с отдыха в соцсетях в реальном времени, так как злоумышленник поймет, что дом пустует. Также эксперты рекомендуют установить собственную сигнализацию в квартире, даже если человек живет новом жилом комплексе.

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