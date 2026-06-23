МРТ без направления врача будет доступно в частных клиниках с 1 сентября

С 1 сентября изменится порядок прохождения МРТ, КТ, маммографии и флюорографии. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Пройти МРТ или КТ в частных медицинских клиниках можно будет самостоятельно. Направление от врача для платных услуг больше не потребуется.

При этом в государственных поликлиниках правила остаются прежними. Бесплатное исследование сделают только по направлению лечащего врача и при наличии медицинских показаний.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.