Профильные центры Москвы обеспечивают восстановление недоношенных детей в первый год жизни

Продолжается реализация столичного проекта "Ранняя помощь", направленного на сопровождение детей, родившихся раньше срока, с малым весом и критическими состояниями. Около 85% таких малышей в течение года полностью восстанавливаются благодаря профильным центрам.

Такие центры работают на базе четырех детских больниц: Филатовской, Коммунарки, имени Башляевой и Морозовской. В них организована комплексная медицинская помощь детям и поддержка родителей.

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