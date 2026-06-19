19 июня, 11:45Город
Профильные центры Москвы обеспечивают восстановление недоношенных детей в первый год жизни
Продолжается реализация столичного проекта "Ранняя помощь", направленного на сопровождение детей, родившихся раньше срока, с малым весом и критическими состояниями. Около 85% таких малышей в течение года полностью восстанавливаются благодаря профильным центрам.
Такие центры работают на базе четырех детских больниц: Филатовской, Коммунарки, имени Башляевой и Морозовской. В них организована комплексная медицинская помощь детям и поддержка родителей.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.