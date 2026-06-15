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15 июня, 10:45

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Новый центр женского здоровья появится на севере Москвы

Новый центр женского здоровья появится на севере Москвы

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На севере столицы готовится к открытию новый центр женского здоровья при городской клинической больнице имени Вересаева. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в выходные, 20 и 21 июня, в учреждении по адресу Петрозаводская улица, 26а пройдут дни открытых дверей, чтобы познакомить посетительниц с современными стандартами заботы о женском здоровье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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