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02 июня, 12:15

Общество

Биолог рассказала о принципе работы российской онковакцины

Биолог рассказала о принципе работы российской онковакцины

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Российские онковакцины станут доступны по полису ОМС. Их создают индивидуально на основе генетических особенностей опухоли. Весной 2026 года такую вакцину впервые получил 60-летний россиянин с меланомой.

Как пояснила биолог и генетик, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, вакцина нацеливается на неоантигены опухоли и "показывает" их иммунной системе, после чего она начинает атаковать раковые клетки. Однако такой подход подходит не всем пациентам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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