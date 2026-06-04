"Мослекторий": Григорий Лукьянов – об истории Ливии

Кто был единственным королем Ливии и как ему удалось объединить страну? Как Муаммар Каддафи пришел к власти и почему стал одним из главных врагов США? Почему нефтяные богатства не спасли Ливию от кризиса и зачем в стране строили искусственные реки?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.