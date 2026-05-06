"Новости дня": в России снизилась цена четырех препаратов из списка жизненно необходимых

В России снизилась стоимость четырех медицинских препаратов из списка жизненно необходимых. Теперь противоопухолевое и противотуберкулезное средства, лекарство от анемии и иммунодепрессант более доступны. Это стало возможным благодаря включению этих медикаментов в специальный перечень и детальному экономическому анализу.

Также стоит учитывать, что в клиниках эти лекарства будут предоставляться пациентам по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

