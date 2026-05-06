06 мая, 06:10
"Новости дня": в России снизилась цена четырех препаратов из списка жизненно необходимых
В России снизилась стоимость четырех медицинских препаратов из списка жизненно необходимых. Теперь противоопухолевое и противотуберкулезное средства, лекарство от анемии и иммунодепрессант более доступны. Это стало возможным благодаря включению этих медикаментов в специальный перечень и детальному экономическому анализу.
Также стоит учитывать, что в клиниках эти лекарства будут предоставляться пациентам по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
