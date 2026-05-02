Собянин рассказал о социальной поддержке пациентов московских стационаров

В столичных клиниках реализуют проект "Социальная помощь в больницах". О том, как поддерживают пациентов, в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, социальные координаторы и психологи помогают пациентам в решении немедицинских вопросов. Они ищут родственников, сопровождают при выписке и при необходимости помогают оформить дальнейший уход на дому, а также информируют о возможности обучения близких в школе родственного ухода и симуляционном центре, консультируют по вариантам соцпомощи, оказывают психологическую поддержку.

