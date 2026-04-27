Сергей Собянин рассказал об утверждении проекта планировки бывшего грузового двора

Современный квартал появится рядом с Савеловским вокзалом в Москве. Правительство города утвердило проект планировки бывшего грузового двора, рассказал Сергей Собянин. Сейчас там располагаются устаревшие склады и производственные объекты.

На территории построят жилые дома, школу, детский сад и общественно-деловой комплекс со спортивным центром. На первых этажах зданий откроются магазины и кафе. Улицы и дороги рядом реконструируют. Территорию благоустроят и создадут комфортное пространство для прогулок и отдыха.

