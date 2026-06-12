12 июня, 02:45Общество
"Новости дня": вакцину от аллергии на амброзию начнут исследовать в РФ в 2027 году
Доклинические исследования вакцины от аллергии на амброзию начнутся в России в следующем году. Ее прототип уже показал эффективность и безопасность в эксперименте.
Если хорошие результаты подтвердятся, иммунологи перейдут к клиническим исследованиям. Эксперты пояснили, что в результате терапии рекомбинантными аллергенами иммунитет становится невосприимчивым к той пыльце, которая раньше у него вызывала бурную аллергическую реакцию, такую как кашель, заложенность носа, слезотечение и зуд в глазах.
Подробнее – в программе "Новости дня".