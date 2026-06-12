"Новости дня": вакцину от аллергии на амброзию начнут исследовать в РФ в 2027 году

Доклинические исследования вакцины от аллергии на амброзию начнутся в России в следующем году. Ее прототип уже показал эффективность и безопасность в эксперименте.

Если хорошие результаты подтвердятся, иммунологи перейдут к клиническим исследованиям. Эксперты пояснили, что в результате терапии рекомбинантными аллергенами иммунитет становится невосприимчивым к той пыльце, которая раньше у него вызывала бурную аллергическую реакцию, такую как кашель, заложенность носа, слезотечение и зуд в глазах.

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