10 июня, 09:45Мэр Москвы
Собянин: в Москве разработали 28 национальных стандартов для медицинского ИИ
В Москве разработали уже 28 национальных стандартов в области медицинского искусственного интеллекта. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.
По словам градоначальника, аналогов этих стандартов в базе Международной организации по стандартизации (ISO) не существует. Москва формирует не только российскую, но и глобальную повестку в области регулирования медицинского ИИ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.