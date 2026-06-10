Собянин: в Москве разработали 28 национальных стандартов для медицинского ИИ

В Москве разработали уже 28 национальных стандартов в области медицинского искусственного интеллекта. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

По словам градоначальника, аналогов этих стандартов в базе Международной организации по стандартизации (ISO) не существует. Москва формирует не только российскую, но и глобальную повестку в области регулирования медицинского ИИ.

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