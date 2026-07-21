"Московский патруль": пассажирка Шереметьево пыталась провезти украшения на 36 млн рублей

Пассажирка вип-зала Шереметьево попыталась провезти из Дубая элитные украшения, обувь и аксессуары, не заплатив таможенные пошлины. 46-летнюю россиянку остановили во время выборочного контроля, когда она проходила по “зеленому” коридору.

В ручной клади и чемоданах женщины обнаружили 14 люксовых украшений, 19 пар серег, элитные аксессуары и брендовую обувь. Среди них были изделия от Cartier, Bulgari, Chanel и Tiffany. Экспертиза подтвердила, что все украшения оригинальные, а общая стоимость товаров составила 36 миллионов рублей.

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